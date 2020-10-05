奧布賴恩促停干預大選　俄稱為關係正常化努力

美國國家安全顧問奧布賴恩上周五（2日）在瑞士日內瓦，與俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）會面，討論雙邊和國際安全事務。奧布賴恩周日（4日）表示，已警告俄方不要再干預美國2020年大選，獲對方應允。俄方則指，正為美俄關係正常化努力。

奧布賴恩表示：「其中一個我去見帕特魯舍夫的原因就是讓他知道，絕不容忍對我們的大選和投票有任何干涉，並向俄羅斯要求不要參與其中，他們已經對此作出承諾。」奧布賴恩稱雙方還談論了是否延長《新削減戰略武器條約》、網絡安全、反恐、亞美尼亞和阿塞拜疆的武裝衝突、敍利亞和阿富汗的情況。

俄羅斯國家安全會議發言人阿諾申（Yevgeny Anoshin）回應指，今次會議是雙邊關係正常化和強化國際安全的共同努力，美俄確保互不干涉對方內政的企圖，包括兩國的大選。

此前，美國聯邦調查局局長克里斯托弗‧雷上月向國會表示，情報部門一致認為俄羅斯持續干預美國大選，並已獲科企Microsoft、Facebook及其他社交網站提供證據。