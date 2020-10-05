特朗普染疫：拜登願押後辯論　被嘲口罩當道具

美國民主黨總統候選人拜登在總統特朗普確診新冠肺炎後，宣布會更頻繁接受病毒檢測。拜登周日（4日）的檢測結果再次顯示他沒有染疫，其團隊表示願意押後下一場總統候選人辯論。特朗普競選團隊則繼續攻擊拜登時常帶口罩露面，取笑他當口罩是「道具（a prop）」。

拜登於上月29日與特朗普同台辯論，因憂慮有感染風險而於上周五（2日）進行2次病毒檢測，結果均顯示他無染疫，至周日再檢測亦無事，周一（5日）將與夫人吉爾前往佛州拉票。拜登的副競選經理（Kate Bedingfield）表示，希望下周四（15日）的第二場總統候選人辯論可如期進行，會「適應所有必須的改變」，這取決於特朗普的健康，希望對方盡快康復。

特朗普確診後在Twitter發布影片報平安，又稱自己留院期間學到很多有關新冠肺炎的事，是學校學不到的事情。拜登的外交政策顧問（Tony Blinken）隨即在Twitter批評特朗普不應到影響自己時才覺悟，他應做好抗疫工作。

特朗普競選團隊高級顧問米勒（Jason Miller）受訪時指，特朗普的造勢活動都有做好防疫措施，為參加者量體溫，向他們派口罩，要求保持社交距離等。他指，戴口罩是非常重要，但拜登有時在距離其他人6米至9米之下都戴口罩，似當它是道具。