推出iOS 14 App圖示設計　一周大賺14萬美元

美國蘋果公司在iOS 14的系統更新中，在主介面加入新推出的小工具（Widget），讓iPhone用家自訂主介面風格。今次更新不但廣受用戶歡迎，三藩市一名設計師把握商機，推出由他親自設計的iPhone應用程式（App）圖示，吸引大量果迷搶購，短短一周內大賺14萬美元（約109.2萬港元）。

iOS 14上月推出後，iPhone用家可以重新設計手機主介面，App的圖示亦可改成自己風格。設計師特雷夫（Traf）留意到這個熱潮，早前在Twitter分享自家設計的App圖示，以及充滿簡約主義的介面設計。意料不及的是，特雷夫的貼文吸引大批iPhone用家盛讚，甚至問可否購買，他決定以28美元（約218港元）出售整套圖示。

不少網民轉發貼文，科技界網紅亦推介特雷夫的作品，結果令銷量飆升。目前特雷夫已賣出5000多套圖示，大賺超過14萬美元，但他亦向那些想效法他的人說，不要只想利用網絡牟利，他稱若當初只是為賺錢而創作，肯定無法達今日的成就，他建議大家專注在喜歡的事物，再跟外界分享，由網絡決定結果。