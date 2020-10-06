新冠肺炎︰紐約博物館拍賣12展品套現　以維持營運

新冠肺炎疫情下，不少博物館出現財政困難，美國紐約布魯克林博物館日前宣布將在這個月通過拍賣行拍賣12件收藏品套現，總售價在230萬至350萬美元（約1794萬至2730萬港元）間，希望利用收入維持未來營運。

不少博物館在防疫期間流失大額資金，即使重開也因館內人數限制以及旅客大減，以致收入銳減；藝術博物館主管協會因而在今年4月宣布，從今年起至2022年4月10日間，將不會懲罰賣出藝術品緩解財政的行為。布魯克林博物館是美國首間利用這制度賣藝術品的文化機構。

布魯克林博物館9月宣布出售12幅藏品，其中包括克拉納赫（Lucas Cranach），庫爾貝（Gustave Courbet）和科羅（Camille Corot）等歐洲著名畫家的作品，這些作品將分兩次透過拍賣行網上銷售。

據悉，布魯克林博物館希望通過不同的形式籌得4千萬美元（約3.1億港元）的基金，在未來訪客回歸後，每年能撥出200萬美元（約1560萬港元）用作藏品管理費以及僱用保安人員等。館長帕斯特納克表示︰「這是很艱難的決定，但對博物館而言，只有這樣才有資金來保養收藏品及延長其壽命。」她強調博物館擁有16萬件藏品，拍賣的12件藏品只是館藏很小部分。