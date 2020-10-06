特朗普染疫：特朗普仍計劃如期辯論　拜登聽專家意見

確診新冠肺炎的美國總統特朗普留醫3日後，於當地時間周一（5日）出院。其競選團隊表示，特朗普仍計劃參加下周四（15日）舉行的第二場總統選舉電視辯論。民主黨總統候選人拜登則表示，只要專家認為安全，他願意如期與特朗普同台較量。

特朗普競選團隊發言人默托（Tim Murtaugh）表示，特朗普希望參與辯論；他較早前稱，自己感覺非常良好，其醫生康利亦稱他已回復本來狀態。但消息指，多名顧問曾勸特朗普若出院後情況惡化，會為其健康和選情帶來不良影響，又指他亦不想再次入院。

拜登在佛羅里達州舉行競選集會時表示，他繼續為特朗普及第一夫人梅拉妮亞祈禱，很高興看到對方可拍片講話；又指對方正忙於為選舉發文，希望對方聽科學家的意見，並支持在全國推行強制口罩令。對於特朗普冀如期辯論，拜登稱他們應非常小心，只要專家說下周四舉行沒有問題。其副競選經理貝丁菲爾德則稱，是否參加辯論取決於很多因素，最重要的是特朗普的健康。

第二場總統選舉電視辯論將於佛州邁阿密的艾德利安阿什特表演藝術中心舉行，民主黨去年曾在同一地方舉行初選辯論。而第二場總統選舉辯論有別於首場，將以居民大會形式進行，候選人要回答當地居民提出的問題，由公共事務衞星有線電視網（C-SPAN）的斯庫利（Steve Scully）主持。

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