新冠肺炎：CDC更新指引　認病毒可經氣溶膠傳播

美國疾病控制及預防中心（CDC）周一（5日）更新指引，指新冠病毒可經空氣傳播，呼吸和談話間噴出的飛沫和粒子（又稱氣溶膠），能在空中逗留數分鐘至數小時，異常情況下甚至可傳染相距2米以上的人，若在密閉空間活動風險更大。

有關指引最初於上月更新，承認氣溶膠能傳播新冠病毒，而且可能是傳播的主要途徑；惟CDC其後刪除這些更新，稱誤發了草稿。在周一更新的指引中，CDC承認微小空氣顆粒能傳播新冠病毒，即使患者離開某地點後不久，其餘在場人士仍可能受感染。

但CDC指，這並非新冠病毒的主要傳播途徑，而是主要通過近距離接觸，或與患者直接接觸者的呼吸道飛沫傳播。但有美國科學家在同日刊於《科學》期刊的公開信中指出，氣溶膠可能是新冠病毒傳播的重要途徑。

另外，美國眾議院議長佩洛西和財長姆紐欽，周一再就紓困案通了一小時電話，討論撥款金額的正當性和交換書面文件，以準備在翌日再次協商，佩洛西對法案感到樂觀，指協商進展持續，但共和黨人仍難接受過高金額。姆紐欽發言人則指出，雙方在金額及資助分配上有分歧。

總值2.2萬億美元的紓困案日前在民主黨佔多數的眾議院通過，下一步須在共和黨把持的參議院過關。參議院共和黨領袖麥康奈爾不認為雙方會有即時共識，宣布參議院直到本月19日才會重開。白宮幕僚長梅多斯認為，若無政治因素妨礙，雙方才能達成協議。