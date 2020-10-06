華裔富商遭槍殺碎屍案　表姊夫判囚10年半

加拿大華裔富商苑剛（Gang Yuan，音譯）5年前在其溫哥華豪宅內，遭其表姊夫趙利（Zhao Li，音譯）槍殺及碎屍108塊，案件周一（5日）在卑詩省最高法院審結。被告趙利過失殺人及瀆屍罪成，被判囚10年6個月，減去已羈押的刑期後，尚要服刑約2年4個月。

現年60歲的趙利身穿紅色囚衣，以視像方式出庭，審判期間冷靜地聽取翻譯員遙距解釋。法官舒爾泰（Terence Schultes）總結案情時表示，趙利殺害苑剛後碎屍，顯示他想隱瞞殺人事實及毀滅證據，另外無證據表明他存在精神問題。但考慮到趙利案發前無任何犯罪紀錄，也有對自己行為表示懊悔，故作此裁決。

身家過億的死者苑剛來自中國河北，在加拿大和中國有多間公司和物業，與趙利一家共住於事發豪宅。2015年5月2日，當時56歲的趙利要求苑剛投資槍枝生意，因不滿對方揚言要迎娶趙利的女兒趙一銘（Florence Zhao，音譯），雙方發生衝突。趙利用錘及槍殺害苑剛後肢解其屍體，並向保姆訛稱獵到一隻熊。

趙利自2015年5月被捕以來，已關押5年零5個月，可乘以1.5倍抵換判刑，即已算服刑了8年多。趙利原被控以二級謀殺，但他否認控罪，法官亦指出趙利與苑剛事發時的暴力衝突升溫，有合理懷疑趙利是否有意圖殺死對方；控方上月聆訊時要求判囚12至14年，但二級謀殺罪名最終並不成立。