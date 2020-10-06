FBI前探員伊朗失蹤　美法院命伊朗賠償14.5億美元

美國聯邦調查局（FBI）前探員萊文森（Robert Levinson），疑似在伊朗遭綁架失蹤13年，其家屬及美國政府已假定他已死亡。華盛頓地區法院上周四（1日）就案件作出判決，裁定伊朗需支付約14.5億美元（約113億港元）賠償金予死者家屬。伊朗駐聯合國代表至周二（6日）仍未回應。

法官凱利（Timothy J. Kelly）參照2017年美國學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）在北韓遇害一案判罰，包括13.5億美元懲罰性賠償及1.07億美元補償性賠償。他指摘，伊朗毫無預警下令萊文森消失，折磨及俘虜他長達13年，至今仍拒絕負責；家屬在不知其生死下繼續生活，因此要對伊朗予以最強烈譴責。家屬在聲明中提到，伊朗至今仍逍遙法外，法庭裁決是為追求公義踏出了第一步，雖然未能將萊文森帶回家，但能就伊朗挾持其他人質發出警告。

萊文森在2007年於伊朗克什姆島失蹤，後來被揭在未經當局授權下，為中情局（CIA）分析員在當地進行間諜任務。CIA為阻止萊文森家屬入稟要求把行動細節公開，支付家屬250萬美元（約1950萬港元）年金，並辭退3名涉事分析員及紀律處分7人。