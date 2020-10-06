新冠肺炎：FDA擬收緊疫苗指引　據報遭白宮阻攔

美國總統特朗普早前揚言，新冠肺炎疫苗可能在11月大選前面世。美媒周二（6日）披露，食品及藥物管理局（FDA）早在逾兩周前已遞交有關收緊向新疫苗批出緊急授權的指引，讓白宮行政管理和預算局審批，惟白宮幕僚長梅多斯質疑收緊的必要性而未有批准方案。

報道指，FDA上月21日提交指引，其中就藥廠向所有臨床試驗者注射第二劑疫苗後才可申請緊急許可設立2個月門檻，以防新疫苗只提供短期免疫。這點成為FDA與梅多斯的主要爭持點，後者更建議縮短門檻時間，又暗示FDA局長哈恩太受科學家影響。

白宮未回應報道，有衞生專家憂慮白宮為反對疫苗在美國面世的時間延至大選後而拒批指引，會削弱公眾對疫苗的信心。FDA最快本周會召開專家級外部諮詢委員會公布疫苗指引方針。

FDA曾承諾會統一批出新疫苗緊急授權的標準以保證其安全及效用性，強調不會受任何人或政治考量左右。美國民調機構皮尤研究中心上月民調顯示，美國人對接種疫苗持謹慎態度，只有51%受訪者可能或肯定會接種，低於5月的72%。