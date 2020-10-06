新聞資料：特朗普確診染疫時序一覽

美國總統特朗普當地時間上周五（10月2日）宣布確診感染新冠肺炎後，在馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院留醫3天，當地時間周一（5日）下午6時半（本港時間周二早上6時半）出院。以下是特朗普由入院至出院的時序表。

（當地時間）2020年10月2日晚：特朗普在社交網Twitter證實，與第一夫人梅拉妮亞雙雙確診新冠肺炎，已即時隔離及接受治療。

同日晚：特朗普發燒及呼吸困難，消息指情況有點嚴重。他染疫後首度現身，離開白宮前往馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院留醫，接受多株抗體雞尾酒療法。

10月3日：特朗普繼續留院治療，上載Twitter影片自言情況已好轉，從沒考慮權力移交。白宮公布其處理公務照可見疲態。白宮醫生康利稱特朗普「未脫離危險」。

10月4日：白宮醫生指特朗普生命體徵穩定，最快當地周一出院返回白宮。特朗普發短片「報平安」，及乘坐專車短暫離開醫院向支持者揮手。

10月5日：特朗普情況好轉後出院，乘總統直升機海軍一號返回白宮，一度脫下口罩向專機敬禮。主診醫生康利指特朗普雖未完全脫離險境，但已達到所有出院條件。