國土安全部列中俄及白人主義　三大主要威脅

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周一（5日）報道，美國國土安全部近日完成首份「國土安全威脅評估」報告，把中國、俄羅斯和白人至上主義者列為國土安全的「三大主要威脅」，其他威脅包括伊朗、北韓、恐怖主義組織和非法移民。報道更引述國土安全部署理部長沃爾夫（Chad Wolf）稱，中國將對美國構成長期戰略威脅。

報告指，中國在多方面已對美國構成潛在威脅，包括已構成很高的網絡間諜風險，又指中國的網絡攻擊能力將會增強。報告又指，中國在新冠肺炎疫情期間，一直緊盯美國醫療供應鏈上的短缺，借此迫使政府採取親華政策，又指中國是疫情期間醫用仿冒品的來源。

沃爾夫提到，中國帶來的威脅各種各樣，包括網絡安全、外國影響力、供應鏈安全、利用美國的學術和簽證制度、投資等，相信中國將對美國人、美國國土安全、美國人生活方式構成長期戰略威脅。

在俄羅斯問題上，報告強調俄國對美國今年大選的影響，認為莫斯科通過加劇美國本土政治和社會緊張，影響美國選民的認知。報告未表明俄羅斯偏向哪位總統候選人，但提及俄方破壞選舉進程、詆毀民主黨總統候選人拜登。另報告又指俄羅斯有能力連續數小時，甚至數天對美國進行網絡間諜和網絡攻擊。

報告也提及，對美國構成最大恐怖主義威脅的是「受意識形態驅動的獨行者和小團體」，尤其白人至上主義者將是「持續而致命的威脅」，遭白人至上主義組織殺害的人數超過其他任何國內暴力極端組織。