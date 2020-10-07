蘋果今年第2次發布會10月13日舉行　料5G新iPhone登場

美國蘋果公司周二（6日）公布，將會在美國西岸時間下周二（13日）上午10時（香港時間14日凌晨1時）舉行今年第二次的發布會，外界預料將會正式公布新一代iPhone。

發布會的主題為「Hi, Speed」，與「高速（high speed）」同音，令人聯想到支援5G的iPhone 12。邀請函的蘋果標誌有多彩層疊光暈的視覺效果，令外界期待新機的機身色彩或會包含橙色和藍色。

從之前流傳的消息來看，今次 iPhone12系列或會帶來3個尺寸版本的4款新機，分別是5.4吋屏幕的iPhone 12 mini、6.1吋的iPhone 12、iPhone 12 Pro，以及6.7吋的iPhone 12 Pro Max。若然屬實，這將是有史以來，蘋果同場發布最多iPhone新機的一次。

外觀方面，傳聞iPhone 12會重現經典的平直角邊框，屏幕上方的Face ID解鎖的「瀏海」尺寸會縮小，機身材質上或會有更新，觸感更佳及更耐摔。

iPhone 12估計會採用與新iPad Air一樣的5納米技術的A14核心，傳聞最高階的iPhone 12 Pro Max更會配上6GB RAM，以及採用120Hz的OLED屏幕。鏡頭方面，兩款基礎版的iPhone12依然會是雙鏡頭，而另外兩款iPhone 12 Pro系列則是3鏡頭並加入跟iPad Pro相似的LiDAR感測器，加強AR功能。

售價方面，傳聞由64GB iPhone 12 mini 的649美元（約5062港元）到512GB iPhone 12 Pro Max的1399美元（約10912港元）。