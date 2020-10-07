特朗普染疫：保護「核足球」人員確診　總統再淡化病毒殺傷力

感染新冠肺炎的美國總統特朗普周一（5日）出院，返回白宮接受進一步治療，醫生在周二（6日）指他已無症狀。特朗普同日亦再次在社交網站發文，淡化新冠肺炎的殺傷力，稱流感殺傷力更大，但留言隨即被指是不實資訊而遭屏蔽。與此同時，白宮感染群組再擴大，再有兩名白宮職員確診，包括保護總統「核足球」一名人員。

特朗普雖然出院，但白宮的感染群組持續擴大，兩名特朗普的隨身人員證實確診，包括一白宮軍事辦公室人員、海岸防衞隊助理麥卡倫（Jayna McCarron），她是保護「核足球」小組的一員。「核足球」正式名稱是總統緊急提包（President's emergency satchel），是供總統確認身份及在必要時下達核攻擊命令的設備，總統無論去到何處，侍從官都會攜同隨行。另一名確診者是特朗普一名貼身隨從，他是現役美軍人員，上周伴隨特朗普外出。

特朗普主診醫生康利周二表示，特朗普在經過一晚休息後，目前已無病徵，血氧水平等的生命徵象維持平穩，形容特朗普「整體來說保持在極佳狀態」。不過康利沒有透露特朗普目前正在使用甚麼藥物，包括有否額外服用類固醇。

同日較早前，特朗普在Twitter及Facebook發文，稱新冠肺炎的殺傷力比不上流感，他說：「流感季節將至！就算有疫苗，每年有許多人死於流感，有時超過10萬人。難道我們要鎖國嗎？不，我們已學會和它一同生活，正如我們正在學習和新冠肺炎共處。且對於大多數人口，這種病（新冠肺炎）致命率低得多！」Twitter表示，由於此貼文違反了網站散布新冠肺炎誤導資訊的規定而將之屏蔽並加註警告，網民要點擊才可以看到上述貼文，Facebook更直接將此貼文移除。

不過，特朗普在幾小時後又在Twitter上說，期待與民主黨總統候選人拜登進行第2場電視辯論，他寫道：「我期待10月15日星期四晚上在邁阿密舉行的辯論會。一定會很棒的！」接着又在另一則貼文以大寫字母寫道：「感覺棒極了！」