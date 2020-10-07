新冠肺炎：特朗普突叫停刺激經濟方案磋商　佩洛西斥自私

美國聯儲局主席鮑威爾呼籲政府在新冠肺炎疫情中加強對國家援助之際，總統特朗普（6日）突然叫停刺激經濟方案磋商，直至大選結舉為止。民主黨籍的眾議院議長佩洛西隨即炮轟特朗普「為了自己而犧牲國家」。

特朗普周二在社交媒體Twitter發文稱，佩洛西建議的新一輪刺激經濟方案規模總值2.4萬億美元（約18.72萬億港元），目的是要援助管治差劣、罪案頻發的民主黨州份，資金用於與應對新冠肺炎疫情無關的地方。他續說，共和黨提出了1.6萬億美元的刺激方案建議，但磋商過程遭到佩洛西不真誠的回應。

特朗普指，為了國家未來着想，他已經指示白宮代表官員暫停與國會談判新一輪財政刺激方案，直至11月3日大選之後、當他成功連任才恢復磋商，並指屆時共和黨將會通過一項重大刺激方案，向美國民眾和中小企業提供援助。特朗普又指，已經指示參議院共和黨領袖麥康奈爾集中精力，確認巴雷特出任最高法院大法官。

消息一出美國股市應聲急挫，道指全日收報27,772點，跌375點或1.34%。佩洛西指摘特朗普「露出真本色」，「將他自己放在首位，卻以國家為代價」，又稱他「無心打擊疫情，離棄了兒童和其他美國人」。