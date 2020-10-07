八旬翁叫酒客戴口罩被推跌死亡　施襲者被控疏忽殺人

美國紐約州一名80歲老翁日前光顧一間酒吧時，因要求另一名65歲男客人戴口罩，雙方發生爭執，八旬翁被男客推倒地上，撞傷頭部，留醫4日後不治身亡。施襲男子被控疏忽殺人罪，他否認控罪，保釋候審。

事發在9月26日，死者薩皮恩扎（Rocco Sapienza）在光顧伊利縣一間酒吧時，因為不滿另一位男顧客萊溫斯基（Donald Lewinski）對酒吧職員沒禮貌和沒有戴口罩，趁萊溫斯基拿啤酒到酒吧外的樂隊時與他論，萊溫斯基在返回酒吧後，就大力將薩皮恩扎推倒，薩皮恩扎頭部着地，頓時失去知覺，之後更出現羊癇。薩皮恩扎其後被送院，一直昏迷，直至9月30日不治身亡。解剖確認他是頭部受鈍力創傷致死。

萊溫斯基在事發匆匆結帳離開了現場，但警方後來透過閉路電視片段和查問目擊者，到本周一（5日）將他逮捕，並控以疏忽殺人罪，一旦罪成可被判入獄4年。

萊溫斯基在周二（6日）提堂，他已否認控罪，並以人事擔保保釋候審。他的律師強調事件是悲劇，也是一宗意外。

薩皮恩扎是一名退休鋼鐵工人，曾是海軍陸戰隊隊員，他的兒子形容，父親一直都很健康，而且為人健談，擅於交際，更勇於為正確的事挺身而出。他們一家都為薩皮恩扎的死而悲傷，並希望萊溫斯基罪名成立。