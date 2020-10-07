政府為保本土就業改革高技術外勞簽證項目　大幅提高工資

美國特朗普政府周二（6日）宣布，對高技術外勞的H-1B簽證項目進行全面改革， 將大幅提高H-1B勞工的最低工資、縮小符合此類簽證的學位種類，並縮短某些合同員工的簽證期限。美國官員指出，這是為了在新冠肺炎疫情導致失業率高企情況下，保障美國本土工人就業的必要措施。

勞工部和國土安全部周二宣布有關修訂，最快會在周四（8日）生效。國土安全部副部長庫奇內力(Ken Cuccinelli)周二預期，在新的規定下，三分之一的H-1B簽證申請者將被拒絕。他和勞工部長皮澤拉（Patrick Pizzella）都認為，有關改革是保障美國本地人飯碗的必要措施。皮澤拉指，因為現行H-1B簽證計劃對外勞薪酬要求不夠嚴格，導致高薪、中產工作都落入外勞的手中。

美國每年可以簽發最多8萬5千個H-1B簽證，用以填補電腦程式編寫、會計、建築、數據庫管理等等的職位，簽證有效期通常為3年，可申請延長。目前的50萬個H-1B簽證持有人中，大部分是中國人和印度人。

提高薪酬的規定將於本周生效，因此準備申請延長簽證有效期的持有人，必須先獲僱主加人工，否則會不合資格。

今年6月，特朗普為了保障美國人就業，已簽署行政命令暫停簽發部分包括H-1B在內的工作簽證，直至今年年底。