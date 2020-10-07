14國民調：英美澳洲等9國對中國負面觀感創新高

由美國皮尤研究中心進行的一項針對14個國家的最新民調顯示，許多先進國家對中國觀感在近年愈趨負面，在新冠肺炎疫情下此趨勢更形顯著；其中澳洲、英國、德國、美國等9國的民眾，對中國負面觀感更是創下歷史新高。

該中心於6月10日至8月3日對14國總共1萬4276位民眾進行調查，於周二（6日）公布結果。民調發現，每個受訪國都有過半數民眾對中國持負面觀感，部分國家比例甚至高於75%。

按照對中國負面觀感的比例排序，這14個國家依次為日本（86%）、瑞典（85%）、澳洲（81%）、丹麥（75%）、南韓（75%）、英國（74%）、美國（73%）、加拿大（73%）、荷蘭（73%）、德國（71%）、比利時（71%）、法國（70%）、西班牙（63%）及意大利（62%）。

民調顯示，澳洲、英國、德國、美國、荷蘭、瑞典、南韓、西班牙及加拿大9國民眾對中國負面觀感比例，創下調查該研究開始10多年以來的新高。其中增長最顯著的是英國，2006年僅14%英國民眾對中國持負面觀感，與目前相差高達60個百分點。

在新冠肺炎疫情影響下，許多國家對中國觀感更是急劇惡化。民調發現，僅在過去一年，澳洲民眾對中國負面觀感比例激增24個百分點，增幅在14國中最大；民調也特別指出，自總統特朗普2017年1月上任以來，美國民眾對中國負面觀感比例增加近20個百分點，單在過去一年就飆升13個百分點。

被問到中國處理疫情表現如何時，14國受訪者的中位數有61%認為不佳；其中日本、南韓及澳洲等區內國家有高於70%民眾不滿北京表現，美國則有64%。