眾院批Google等四大科企壟斷　倡分拆業務

美國國會眾議院司法委員會轄下的反壟斷小組，周二（6日）公開對美國四大科企Google、Facebook、蘋果及亞馬遜的反壟斷調查報告，指控它們獨大及壟斷市場，建議它們分拆業務，不應讓它們在其控制的業務範疇競爭，並加強執行現有的反壟斷法。

反壟斷小組經過16個月調查後，公布長達449頁的報告，指出四大科企由初創公司開始發展，但現時壟斷市場，利用收購扼殺競爭對手、收取過高費用、強迫小型企業簽署「受壓迫」的合約等，必須受監管。報告稱，涉事企業是數碼化時代的商業及通訊「守門員」，亦讓它們有巨大能力濫用此權。國會應全面改革現行法規阻止讓四大科企獨大，特別是研究強迫它們結構性分拆業務，以及加強反壟斷法的執行力度。

報告續指，四大科企亦應禁止營運密切相關的業務，意味亞馬遜或不可在其零售網出售自家商品，以防直接與依賴亞馬遜平台的零售商競爭。Google可能被禁止利用旗下Android手機系統及其他應用程式收集得來的用戶資料調整產品性能，Facebook有可能不可再如收購Instagram及Whatsapp般收購其他競爭企業。

四大科企發聲明批評報告，Google指不同意報告內容，包含了過時及來自其競爭對手的不實指控，有關改革建議會損害消費者、美國科技龍頭地位及經濟；蘋果及Facebook亦否認壟斷。

上述報告主要由民主黨人撰寫，有共和黨的眾議員在報告公開後隨即表明不贊成要求四大科企分拆業務的建議。現時僅距離美國大選不足一個月，民主黨選擇此時公開這份報告，反映科技巨擘壟斷市場問題成為兩黨爭取支持的機會，外界憂慮一旦民主黨總統候選人拜登上台，或對打壓壟斷採取更強硬立場。