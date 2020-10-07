陸美軍機現台西南空域和南海　解放軍罕有回應台廣播

解放軍和美軍近日頻繁現身台灣周邊空域和南海。解放軍軍機周三（7日）進入台灣西南防空識別區（ADIZ），台空軍軍機升空廣播驅離後，解放軍今年首次廣播回應稱「台灣地區」，又指他們正進行「例行訓練」。美軍3架KC135加油機同日由南海，經巴士海峽返回日本沖繩嘉手納基地。

根據廣播及軌迹紀錄，解放軍軍機在上午5時進入西南空域，高度為7000米，台空軍在空警戒和廣播驅離，稱：「你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」解放軍隨後廣播回應稱，「台灣地區，我是中國人民解放軍，正在進行例行訓練，請不要干擾我正常行動！」

另外，由北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI），周三發布美軍機飛行路線圖稱，美軍的RC135W偵察機和EP3E電子偵察機周二（6日）進入南海。

台海軍司令部上周二（9月29日）向台灣的漁業署等部門發布通告稱，將於本月在台灣西南外海密集實施「空層空域」專案操演，將有實彈射擊。台媒認為，台軍為反制解放軍的意味濃厚。台海軍呼籲各部門通知漁民出海前，應避開實彈射擊的危險區域，確保安全。

另在本月9、22及27日，除西南空域外，台海軍將在中央山脈進行操練，相當罕見。部分操練的高度為4000米以下，部分則為5000米至2.5萬米。通告未表明參加操練的軍機機型。