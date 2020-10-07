新冠肺炎：FDA疫苗新指引要求2個月追蹤期　大選前難推出

美國食品及藥物管理局（FDA）周二（6日）更新疫苗指引，要求製造商在自願者接種第二劑測試疫苗後，須追蹤他們至少2個月，才能申請獲得授權。這意味總統特朗普聲稱大選前推出疫苗的説法無望實現，特朗普在社交平台發文表達不滿，形容此舉為政治攻擊。

FDA表示，製造商要提供至少2個月的自願接種者追蹤數據，才會考慮給予緊急使用授權，以平衡疫苗安全和救治需求。此舉獲得多數科學家同意，知名研究機構斯克里普斯研究所（Scripps Research）行政副總裁托普爾（Dr. Eric Topol）表示，高興看到FDA面對白宮壓力仍然堅守獨立，這對公眾信任而言十分重要。

特朗普在Twitter發文怒稱，FDA更新指引令疫苗難以在大選前推出，只是另一場政治攻擊，並標籤FDA局長哈恩。據報，雖然FDA通常毋須得到白宮批准，但由於這份指引涉及特朗普政府利益，早前提交到白宮行政管理和預算局審查，但遭白宮幕僚長梅多斯阻撓，質疑需時2個月的必要性，向FDA施壓。