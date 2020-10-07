加國向民主派人士批出難民身份　港夫婦獲庇護

加拿大傳媒周二（6日）報道，加拿大政府近日開始向尋求庇護的香港民主派人士批出難民身份，包括一對年約30歲的香港夫婦，相信是最先獲庇護的人士之一。

獲加拿大庇護的港人分別是33歲男子及其30歲妻子，二人均積極參與去年的反修例示威，同年12月抵達加拿大，於今年9月1日收到加拿大移民及難民委員會書面通知，指當局判斷他們是「公約難民」，所以接受其庇護申請。根據加拿大法律，「公約難民」源自聯合國的《難民地位公約》，定義是某人因其種族、宗教、政治立場或其他因素而擔心會被迫害，不能返回家園。

該對港人夫婦無公開身份，丈夫向《環球郵報》稱自己非常活躍於香港的示威活動，包括參與要求實現普選的政黨。他與妻子有參與反修例示威，是前線示威者，他當時營運一個倉庫為示威者製作和提供防具。他聲稱一度被便衣中方人員扣留，香港警方亦跟蹤及搜查其寓所，但從未起訴他。他因憂慮安危，曾匿藏於一幢大廈下的洞穴。

加媒年初指有近50名港人已在加拿大申請庇護，大部分參與過反修例示威，有當地律師相信上述港人夫婦是最先獲難民身份的港人之一，另有少數港人亦已獲庇護。