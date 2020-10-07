新冠肺炎：海岸防衞隊副司令確診　多名軍方高層隔離

新冠肺炎疫情在美軍蔓延，海岸防衞隊副司令查爾斯‧雷（Charles Ray）周二（6日）確診。美國官員周二表示，他曾出席國防部上周舉行的高級別會議，美軍參謀長聯席會議主席米利及多名美軍高官需要居家隔離。

海岸防衞隊在聲明中表示，查爾斯‧雷上周末出現輕微症狀，接受檢測後確診，他正在居家隔離，曾與他近距離接觸的海岸防衞隊人員也要隔離。雷日前曾出席美軍參謀長聯席會議，國防部發言人指會上所有密切接觸者都要自我隔離，並於周二接受檢測，暫未有其他人確診或出現症狀；又強調美軍的戰備狀態或任務能力沒變，軍方領導人仍能保持完全的任務能力，並在其他工作地點履職。

報道指，米利、美國海軍作戰部長吉爾代（Michael Gilday）、太空司令部指揮官雷蒙（John Raymond）等人已開始居家辦公。米利與美國國防部長埃斯珀近日曾與總統特朗普接觸，埃斯珀上周曾接受三次檢測，均顯示沒有染疫。眾議院軍事委員會主席史密斯則發聲明，批評特朗普的輕率態度影響國家安全，警告對手一直在尋找美方的弱點。