打擊陰謀論　Fb刪「匿名者Q」相關帳號

美國總統特朗普有部分支持者推動名為「匿名者Q」（QAnon）的極右陰謀論，指美國當局存在反對特朗普及其支持者的深層政府。Facebook（Fb）周二（6日）宣布，將移除與「匿名者Q」相關的任何團體帳號和網頁，新措施適用於旗下社交平台Instagram，以抑制廣泛普及的陰謀論運動。

Fb發文表示：「從今日起，我們將移除任何代表「匿名者Q」在Fb和Instagram上的網頁、團體和帳號。我們希望加強和擴充針對陰謀論運動的行動，以便更有效率地制止他們。」Fb此前已刪除逾1500個相關網頁和潛在暴力團體，但認為先前力度不夠，因為「匿名者Q」不僅提倡暴力，還包含散播假新聞在內的其他危害，例如誤導公眾有關美國西岸山火的起火源頭。

「匿名者Q」言論近年來充斥網絡，支持者聲稱整個世界其實是被從事販賣兒童的戀童癖團夥控制，附帶推翻特朗普管治，最近該陰謀論運動更是變得流行，有指其中一名位於喬治亞州的支持者甚至是共和黨籍眾議員參選人。Fb之前被指摘，允許假新聞和陰謀論大量宣揚，特別是在2016年美國大選的時候。