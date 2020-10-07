抗解放軍威脅　美擬25年內擁80潛艇

美國防長埃斯珀周二（6日）公布海軍艦隊建設計劃，提出2045年時擁有500艘包括無人艦在內的軍艦，其中攻擊潛艇數量將由現時51艘大增至80艘，抗衡解放軍的水下威脅；同時提出建造輕型航空母艦，支援傳統的核動力航空母艦。

埃斯珀當天出席智庫戰略與預算評估中心的活動時，公布「戰鬥部隊2045」艦隊建設25年計劃，指中國目標是解放軍2049年時成為世界一流軍隊，因此美國必須擴充艦隊，2035年時擁有355艘傳統軍艦，再過10年後加入大批無人艦。為達成目標，他指必須優先加快建造攻擊潛艇，並重新思考如何使用航空母艦。

埃斯珀指每年至少建造3艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，而補充核燃料的舊式洛杉磯級攻擊核潛艇數量，由早前討論的5艘或6艘增至7艘，並加強對未來攻擊核潛艇項目的投資。該計劃同時提出建造最多6艘輕型航空母艦，傳統的核動力航空母艦則保留8艘至11艘；它們將形成「高低配搭」，維持美國在全球的軍事存在。

至於其他計劃內容，包括擁有140艘至240艘可選擇有人或無人操作的水面艦艇及潛艇，執行布雷、導彈攻擊、補給傳統軍艦、監視等任務；小型水面作戰艦數量由現時要求的52艘增至60艘至70艘；兩棲作戰艦由現時要求的38艘增至50艘至60艘；航空母艦必須配備無人機，執行現今艦載機聯隊的所有任務。