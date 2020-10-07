民主黨去信司法部　質疑巴雷特漏報資料

美國總統特朗普上月提名巴雷特出任最高法院大法官後，10名隸屬民主黨的參議院司法委員會成員周二（6日）發聯署信，要求司法部提供巴雷特在審查調查中任何遺漏申報的資料，試圖減慢共和黨人加速確認提名程序。

鑑於巴雷特2006年曾在在印第安納州報章《南本德論壇報》（South Bend Tribune）簽署，一個由反墮胎組織「Right to life」贊助的聯署，民主黨人認為她並未在調查中申報，因此要求司法部重新調查。

民主黨籍參議員范斯坦（Dianne Feinstein）在信中寫道：「這（遺漏申報）與提名過程一樣趕急，沒有合法理由。」白宮發言人迪爾（Judd Deere）上周曾稱，巴雷特會將其責任與個人立場分開，強調一切依據法律條文執行。

另外，有指巴雷特現時住所屬宗教團體「People of Praise」的聯合創始人所擁有，而該位於印第安納州的宗教團體信奉男性是家庭及信仰「元首」。巴雷特未有回應她在該宗教團體擔當的角色，亦未有申報。