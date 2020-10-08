副總統候選人辯論即將登場　料雙方政策層面明確交鋒

美國大選唯一一場副總統候選人辯論，將於美國東岸時間周三（7日）晚上9時（香港時間8日早上9時）在猶他州舉行，民主黨候選人賀錦麗與屬共和黨的現任副總統彭斯都以言詞鋒利、攻守得宜見稱；而相比起一團糟的首場總統候選人辯論，這場副總統候選人辯論也被外界認為，或會是雙方針對實際政策層面攻防最為明確的交鋒。

辯論未正式開始，兩位候選人已就防疫安排針鋒相對。報道指應賀錦麗陣營的要求，兩人在辯論期間距離至少有3.6米，並會有玻璃相隔。彭斯團隊一度反對，認為用玻璃分隔沒有醫學必要，亦予人軟弱的感覺，但賀錦麗陣營則反指指彭斯主管白宮抗疫小組，應該贊同賀錦麗團隊的建議，彭斯團隊最終接受安排。

過往副總統辯論很少影響選情，但總統特朗普早前確診新冠肺炎，拜登也可能成為美國史上最年邁的總統，故此副總統辯論的重要性隨之提升，原因是彭斯或賀錦麗都有可能在下屆總統任期結束前出任總統。

美國的新冠肺炎疫情無可避免成為辯論焦點，尤其彭斯領導白宮防疫工作，卻造成逾21萬人死亡，連白宮成為疫情熱點，政府也沒有縝密的全國抗疫策略。就特朗普淡化疫情和不願意鼓勵國民戴口罩，預料彭斯將要回答賀錦麗的連串質詢。

相對地，賀錦麗是首位代表重要政黨參與總統大選的黑人女性，她更同時有亞裔和非裔血統，是站上辯論舞台就已締造歷史，她能否藉這場辯論鼓勵民主黨參與度低的選民，尤其是黑人和年輕人投票，令人拭目以待。

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