新冠肺炎：世銀警告　疫情或導致新增1.5億赤貧人口

世界銀行周三（7日）表示，受新冠肺炎疫情影響，明年年底前全球或會新增多達1.5億每日生活費在1.9美元（約14.8港元）以下的赤貧人口，衝擊程度視乎疫情有多壞。

世銀指出，預期約有82%新陷入赤貧的人，是來自印度、尼日利亞和印尼等中等收入國家，當中不少是受過較佳教育的城市居民，意味城市赤貧人口會增加。世銀估計，大部分新增的赤貧人口是來自南亞和撒哈拉以南的非洲國家，約有1.1億人。

全球赤貧情況多年來一直有改善，但疫情終止了改善趨勢，預料今年會出現逾20年來首次赤貧人口上升；今年的全球經濟增長估計會下跌5.2%，是80年多以來最高。世銀行長馬爾帕斯指出，疫情更可能令全球不平等惡化，令各國更難恢復增長。

目前，全球有近四分一人口每天生活費少於3.2美元（約25港元），這些人最易受類似今年出現的經濟震盪影響。隨着失業率上升，他們辛苦儲下來的積蓄慢慢流失，不少家庭吃少了，而兒童佔全球貧窮人口一半，他們很多也得不到在疫情中遙距學習機會。

世銀報告指出，不少新跌入赤貧的人從事非正規的服務業、建築和製造業，這些行業最受禁足令及其他限制人流措施影響。專家稱，復原可能需要10年時間，令一些已經脫貧並生活有所改善的人大受打擊。

發展中國家正尋求世銀、其他金融機構和較富裕國家釋出更多資源對抗疫情，希望20國集團能把還債期延長至今年年底之後，甚至將債項一筆勾銷；他們亦希望國際貨幣基金給予特別提款權（SDR），但遭美國反對。然而世銀報告警告，若全球現在不援助貧困和脆弱的人口，未來所面對的損失將會更大。