特朗普染疫：無症狀逾24小時　已返回橢圓形辦公室工作

確診新冠肺炎的美國總統特朗普，周一（5日）出院返回白宮後就沒有公開露面，白宮醫生康利（Sean Conley）周三（7日）上午表示，特朗普已經超過24小時沒症狀，情況穩定；白宮發言人同日下午亦證實，特朗普已返回橢圓形辦公室辦公。

這是特朗普出院後首次返回橢圓形辦公室辦公工作。發言人稱，特朗普聽取了有關疫情紓困案和吹襲墨西哥灣颶風「德爾塔」的匯報。特朗普也在社交網站貼文，稱自己已聽取了有關德爾塔的匯報，呼籲民眾聽取官員的指示防災，並轉貼了聯邦應急管理局準備防災物資的指示。

康利在周四上午發布備忘錄說明特朗普最新的身體狀況，他提到：「總統今天早晨說『我感覺很好』」，而特朗普的身體檢查數據都保持穩定正常，已經超過4天沒有發燒，逾24小時沒有症狀。此外，特朗普自從出院後也沒有額外吸氧氣，也沒有這需要。康利亦提到，特朗普周一的檢血結果發現抗體，顯示他正在擊退病毒。

周三較早之前，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在白宮對記者表示，特朗普持續工作，且周二（6日）就說想回橢圓形辦公室辦公；但對於白宮首席經濟顧問庫德洛指特朗普周二就進了橢圓形辦公室工作，梅多斯則澄清沒這回事。

梅多斯補充說，現時所有與特朗普接觸的人士都需要穿上全副個人防護裝備外和眼罩等，而若特朗普決定進橢圓形辦公室，白宮將會採取安全措施，除了準備好全套個人防護裝備外，還會保持辦公室通風；但他沒有說明特朗普本人是否也會穿上個人防護裝備，才進橢圓辦公室。