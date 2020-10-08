新冠肺炎：疫情反彈紐約實施三級管理　猶太社區燒口罩抗議

美國紐約州疫情出現反彈，州政府日前公布將州內疫情反彈的區域列為三級，實施不同程度的防疫限制措施。其中紐約市布魯克林區的自治市公園（Borough Park）被劃入最嚴重級別，引起聚居的猶太裔人士不滿，走上街頭堵路示威至深宵，甚至焚燒口罩及垃圾。

州長科莫周二（6日）公布的防疫計劃，根據各地病例數將疫情反彈區域分為聚集疫情區（Cluster zone）、警戒區（Warning zone）和預防區（Precautionary zone）三種，其中聚集疫情區將執行嚴格的規定，包括非必要行業和學校關閉、餐廳只許外賣、禁止任何聚集活動、宗教場所客容量限制在25%，且上限為10人。警戒區和預防區的防疫要求則按次序放寬。

自治市公園這個傳統猶太人社區被劃入「聚集疫情區」，引發周二數以百計居民揚言公民抗命，不戴口罩聚集上街示威，並霸佔馬路，焚燒口罩和垃圾，集會持續到深宵，至凌晨警員及消防員到場撲熄火種並驅散示威者。

然而，紐約市長白思豪周三（7日）仍宣布，全市被州政府劃入反彈區域的社區，周四（8日）起開始實施州政府的防疫措施，暫定執行兩周，市府屆時將根據疫情再做決定。就猶太人的示威，白思豪表示，市警局不會縱容任何破壞和縱火行為，如果再出現大規模聚集，將按照州府規定，組織者罰款1.5萬美元（約11.7萬港元），市警也將對拒絕戴口罩者罰款。

根據規定，布魯克林8大道的華人社區也全部被納入警戒區，民眾和商家料將受到影響。