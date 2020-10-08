涉主持非法賭場華人疑犯與杜魯多沾上邊　曾至少兩次見面

加拿大多倫多警方在今年7月突擊搗破市內一個非法賭場，在一個面積兩萬呎的豪宅內，找到超過100萬加元現金、11支槍械、貴價酒、賭具及奢侈品，共值1150萬加元，涉嫌是該賭場主腦人的52歲華人男子韋煒落網。加拿大報章報道，總理杜魯多與韋煒扯上關係，兩人於2016年在籌款會等場合至少兩次與會面。

警方在7月行動中，連同韋煒在內共拘捕33人，上周正式起訴各人合共70條罪名。約克區警方聲明指，非法賭場的利潤有可能用以資助販毒及賣淫等活動。而《全國郵報》周三（7日）報道指，韋煒與杜魯多屢有交集，兩人在2016至少見過兩次面，第一次是2016年5月一個在另一富商家中舉行、向賓客收取1500加元門券的自由黨籌款晚宴；同月，杜魯多單獨接見中國文化產業協會代表團，韋煒也是代表團成員之一。在第二次該次會面後數周，中國文化產業協會的會長張斌和另外一位中國商人，就向杜魯多基金會和蒙特利爾大學法學院捐贈了100萬加元，該筆款項大多用來資助學生，但亦包括用於設立一個前總理老杜魯多的雕像。中國文化產業協會被指是中共轄下的機構。

這些「以現金換取見面（cash-for-access）」的籌款活動因為具爭議性，自由黨其後亦修改了籌款的規定。對於韋煒與杜魯多的聯繫，自由黨發言人羅斯（Matteo Rossi）沒有正面回應，只表示自由黨目前是聯邦各政黨中，在政治捐贈事宜上「最透明」的政黨。

至於韋煒的背景，《全國郵報》引述消息指，他十多年前以投資移民身份移居加拿大，是當地著名地產商人，持有約50個物業單位，也是「加拿大 - 中國地產專業協會」委員，與當地安徽同鄉會等看來與中國政府有關聯的僑領組織有密切聯繫；但未清楚他如何成為非法賭場的涉嫌主腦人。

報道又指，涉事豪宅過往有經營賭博或已為人所知；報道引述知情人士指，去年11月，包括一些多倫多政治人物在內的合共數百人，參加了該豪宅內一個由韋煒主辦的雞尾酒派對，當時很多人爭相與活動上VIP人士拍照留念，也有賓客在場內賭博。