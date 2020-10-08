傳特朗普政府探索限制螞蟻及騰訊旗下支付平台
2020年10月08日 06:51
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外媒引述知情人士透露，美國特朗普政府正在探索對阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團以及騰訊控股(00700)施加限制措施，主要考慮到兩家公司的數碼支付平台可能威脅到美國國家安全。此舉可能影響螞蟻集團進行在即、潛在全球史上集資規模最大的上市計劃。
該知情人士說，美國高級官員正在加快討論如何以及是否限制螞蟻集團和騰訊控股支付系統，但尚未有最終決定。
報道又引述知情人士稱，美國官員擔心螞蟻集團和其他中國金融科技平台將主導全球數碼支付，中國則從而可以獲得十多億人的銀行業務和個人數據。
不過，一位知情人士說，在官員們開會討論中國問題隨後一日，總統特朗普感染了新冠肺炎，此後幾日該問題在高層沒有取得太大進展。
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