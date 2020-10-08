大選辯論：民調支持度領先　料賀錦麗勝出辯論

美國總統選舉唯一一場副總統辯論，美東時間周三（7日）晚在猶他州舉行。選前多個民調均顯示，民主黨副總統候選人賀錦麗的支持度，領先共和黨的現任副總統彭斯約3至7個百分點；認為賀錦麗可勝出辯論的多彭斯22個百分點。

美國廣播公司（ABC）在辯論前的網上持續民調顯示，61%觀眾認為賀錦麗可勝出當晚的辯論，認為彭斯勝出的只有39%。同一調查亦顯示，51%人認為民主黨總統候選人拜登和拍檔賀錦麗，最終可以在總統選舉中得勝，認為總統特朗普及彭斯組合可勝出的則為36%。

佛羅里達州聖里奧大學民調研究所周三亦公布最新調查結果，在認為誰適合當副總統中，賀錦麗獲整體全國選民48.3%支持，彭斯則為41.5%。另一民調機構YouGov周一（5日）公布的結果，則顯示賀錦麗獲48%支持，稍領先彭斯3個百分點。而《波士頓先驅報》周二（6日）亦公布與新罕布什爾州富蘭克林·皮爾斯大學合作進行的民調結果，當中彭斯獲40%支持，落後於賀錦麗的45%。

雖然多個民調顯示彭斯支持度稍遜賀錦麗，但在總統特朗普上周五（2日）宣布確診新冠肺炎後另有民調卻顯示，62%受訪者認為彭斯可代任總統，只有35%認為不適合，持同樣想法的選民，男性較女性多12個百分點，結果反映彭斯在應對疫情的表現，並沒影響選民認為他是勝任的領袖。