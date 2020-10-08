大選辯論：賀錦麗稱特朗普輸掉中美貿易戰

美國副總統彭斯和民主黨副總統候選人賀錦麗周三（7日）晚在猶他州的辯論台首度對壘，二人在開打逾兩年的中美貿易戰問題上交鋒。賀錦麗批評，總統特朗普輸掉對中國的貿易戰；彭斯反指民主黨總統候選人拜登「連打都未打過」。

辯論其中一個焦點是中美關係，賀錦麗提到，彭斯較早前指他認為中美貿易戰是華府的成就，稱：「你們輸掉貿易戰，你們輸了。最終導致美國失去了30萬個製造業工作機會。」她又稱近年來多了農夫破產，製造業工作數量也大跌。

彭斯立即反擊：「輸了與中國的貿易戰？拜登從未打過這場仗。」他批評拜登過去幾十年是中共的啦啦隊長，提醒賀錦麗有權發表自己意見，而不是發表她所認為的事實。

被問到中國是競爭對手還是敵人時，彭斯則稱《北美自由貿易協定》（NAFTA）令數千間美國工廠倒閉，強調特朗普的新貿易協議改善情況。他又重申中國要對新冠疫情負責任，「特朗普對此感到不高興」。不過，賀錦麗抨擊特朗普的對華手法令美國人喪失性命、失去工作和美國名聲不保。她又引述一項調查，稱因為華府的失敗領導，盟國對中國領導人的尊敬程度高於特朗普。