大選辯論：事實查核　兩候選人發言皆有誤導

美媒核實求證後，發現彭斯（左小圖）與賀錦麗（右小圖）部分論據皆有不實。

美國副總統候選人辯論中，兩名候選人彭斯及賀錦麗均提出不少論據以攻擊對方陣營。美國傳媒檢視部分論據，事實查核（fact check）後發現當中有些是不實或誤導。

彭斯在辯論中提到總統特朗普政府在應對新冠疫情時，「一直」告知國民有關新冠肺炎的真相。美媒指彭斯的說法不實，並列舉特朗普在關於下達旅遊禁令、病毒測試、羥氯喹療效、全國呼吸機存量等均曾作出不實陳述，而特朗普自己亦在接受《華盛頓郵報》資深記者伍德沃德訪問時，承認今年初為免引起恐慌，曾隱瞞及淡化疫情的嚴重性。

彭斯在辯論中又指，拜登反對特朗普對中國發出旅遊禁令，並指控這是排外。美媒翻查紀錄後，發現拜登於1月31日民主黨黨內初選時，曾指特朗普有「神經質排外」紀錄，惟當時特朗普尚未頒布對中國的旅遊禁令，故此拜登所言與旅遊禁令無關，彭斯的指控不成立。

除彭斯外，傳媒核實後亦發現賀錦麗的發言有不實或誤導。其中包括她指特朗普為淡化疫情，曾指新冠肺炎是「騙局」。事實上特朗普只曾在2月的造勢活動上，指控民主黨人批評其政府處理疫情不力，並將之與對方藉指控俄羅斯干預2016年美國大選，對他提出彈劾一樣都是騙局，而非指新冠疫情。

另外，賀錦麗在辯論中稱疫情下美國五分之一企業倒閉，美聯社核實後發現其說法不正確，雖然全美獨立企業聯盟（NFIB）8月時曾稱若經濟情況未來半年沒改善，將有五分之一企業關門，但至目前為止仍未企業永久結業的確實數據。