大選辯論：發言表現克制　評論指較總統辯論文明

美國副總統彭斯與民主黨候選人賀錦麗周三（7日）出席副總統選舉辯論，有評論指兩人雖然就各項議題針鋒相對，但比起之前總統特朗普與民主黨總統候選人拜登的首場辯論來得「文明」。

英國廣播公司（BBC）駐北美記者澤克（Anthony Zurcher）評論今次辯論，指彭斯與賀錦麗明顯避免特朗普與拜登上次辯論「聲疊聲」的畫面重現。賀錦麗發言時，彭斯雖然偶有插嘴，但前者只是禮貌地說：「副總統先生，我正在說話，如不介意請讓我講完，這樣我們才可以對話。」沒有出現上次拜登呼喝叫特朗普「收聲」的失禮場面。

此外，彭斯在發言超時遭辯論主持佩奇叫停，也沒有像特朗普般抱怨主持偏袒對手，亦令他得分。夏威夷太平洋大學傳理系教授赫特（John Hart）認為，今場辯論較近期的總統選舉辯論更獨特和文明。

英國《電訊報》評論員普林斯（Rosa Prince）則認為，兩名候選人的表現雖然較特朗普及拜登的辯論克制，但不減其影響力，因為他們在4年後極可能問鼎總統寶座，今次辯論可視為前哨戰。

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