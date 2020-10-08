特朗普染疫：34白宮職員中招　政府疑封鎖消息

美媒周四（8日）引述聯邦應急管理局（FEMA）一份內部備忘錄指，白宮有34名職員確診新冠肺炎，比早前報道的更多；另指一名白宮安全辦公室主管染疫，目前病重留醫。美媒指，事件反映白宮疫情危機正在擴大，政府官員疑已封鎖消息多時。

美國廣播公司（ABC）引述該備忘錄指，白宮近日爆發的疫情，已導致34名白宮職員及其他一些接觸者染疫，包括一名總統高級顧問；而特朗普高級顧問米勒（Stephen Miller）及前顧問希克斯（Hope Hicks）近日亦相繼中招。備忘錄於周三（7日）發布，已發送給FEMA的高層官員；FEMA隸屬國土安全部，負責應對公共健康危機。

ABC另引述消息指，白宮安全辦公室主管貝利（Crede Bailey）亦確診，而且病情非常嚴重，在白宮玫瑰園舉行由特朗普主持的最高法院大法官提名記者會前已經入院，並與另外多宗病例有關。白宮從未公開貝利的病情，暫未回應有關消息。貝利負責處理進出白宮的通行證，並與美國特勤局就安全措施等緊密合作。

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