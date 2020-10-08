大選辯論：誰人勝出　民調結果相逕庭

美國副總統選舉辯論結束後，多間美媒公布即時民調。有民調指民主黨候選人賀錦麗更勝一籌；但亦有親共和黨的傳媒認為副總統彭斯表現較佳，民調結果大相逕庭。

其中一個於辯論後電話訪問民調的對象，包括609名有收看上一場特朗普與拜登兩名總統候選人辯論的登記選民，結果顯示認為賀錦麗勝出的有59%，與今場辯論前的61%相若；而認為彭斯勝出的則只有38%，與辯論前的30%相去不遠。

同一民調亦顯示，辯論前後兩人的支持度，賀錦麗由56%增加至63%，彭斯則保持不變，同樣是41%。不過有55%受訪者認為，今次辯論不影響他們的投票意向。

然而，費城6ABC電視台的辯論後即時民調顯示，51%觀眾認為彭斯勝出，認為賀錦麗贏的為49%。紐約ABC7電視台的即時民調，認為彭斯贏的達53%，多賀錦麗6%。另一電視台TVLine的民調，認為前者勝出的更高達58.49%，後者只有41.51%。

除了民調數字，社交網亦有不少留言評論兩名候選人的表現。有網民認為賀錦麗表現淡定，尤其是她在彭斯插嘴時，以「皮笑肉不笑」的表情，有禮地請對方讓她說完更是一絕。不過有人則指出，她在找不到句子表達時，不時說以「我在說...」、「我想要...」來拖延時間。此外，有人亦認為賀錦麗在辯論中就新冠肺炎疫情問題質問對手，但卻無法說出，若她自己與拜登當選又會如何處理。

至於彭斯方面，網民評論認為他只是以一堆「罐頭」辭令或操練純熟的句子回應對手質詢。此外，有人指彭斯不似賀錦麗般，在發言時表現出與拍檔拜登是「隊友」，而是句句都是「特朗普這樣...」、「特朗普那樣...」，似有跟特朗普「甩鍋」的用意，有人甚至認為他似已為今次選舉「打定輸數」，老謀深算為自己參選2024年一屆總統選舉籌謀。

此外，辯論期間飛到彭斯頭上的蒼蠅意外成為焦點，有人笑指牠是間諜。另外，加拿大《環球郵報》一名駐北京記者在Twitter發文，指中國內地直播辯論時，每當彭斯發言提及中國時便出現「信號異常，馬上回來」的訊息，但當賀錦麗發言，電視畫面又恢復正常，耐人尋味。