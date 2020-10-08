研究發現24顆超級宜居行星　或比地球更宜居

舒爾策‧馬庫赫教授（小圖）的團隊發現有比地球更宜居的系外行星。

地球資源消耗殆盡的情況愈見嚴峻，尋找另一個宜居星球成為人類當前任務。美國華盛頓州立大學早前發表一項研究發現，與地球相比，最少24顆系外行星及系外候選行星，擁有可能存在液態水等更適合生命居住的條件。不過這些星球都距地球最少100多光年外，但今次發現意味可能存在比地球更適合生命存在的地方。

舒爾策‧馬庫赫教授（ Dirk Schulze-Makuch）作為研究天體生物學和行星宜居度的專家，他領導團隊，針對4500顆已知的系外行星，制訂了一套標準以判定其宜居性，包括行星在50億至80億年之間（地球約有45億年歷史）、行星的宜居帶中可能存在液態水的位置，及比太陽溫度更低的長壽命恒星等。

團隊最後確定了24顆最接近及符合要求的行星，但沒有一個符合所有宜居標準條件。不過，這並非意味這些「超級宜居」行星上存在生命，而是它們可能擁有有利孕育生命的條件，如更古老、更大、更溫暖、更濕潤，擁有更多生物量和生物多樣性等。

舒爾策‧馬庫赫指出，科學家太專注尋找「另一個地球」，以致或忽略其他更適合生命生存的行星，以其中一顆位於天鵝座及距地球約3000光年、名為KOI 5715.01的行星為例，就具有超級宜居行星的4個優點。

惟舒爾策‧馬庫赫承認，這些超級宜居行星距地球太遠，不可能派出探測儀器登陸行星，因此尚有很多未知數。研究結果周一（5日）刊於科學期刊《天體生物學》。