特朗普染疫後爭議多　共和黨憂大選後參院優勢不保

美國總統特朗普上周確診感染新冠肺炎，隨後又停止與國會協商大規模疫情紓困案，這些消息都讓舉國震驚，共和黨陣營擔心，這些有關特朗普的不利消息可能導致該黨目前在參議院掌握的優勢，在下個月大選之後喪失。

英國傳媒周四（8日）報道，共和黨目前在參議院100席中以53席佔多數，其中8席被視為有可能在改選後落入民主黨手中。在此憂慮下，一名資深共和黨參議院幕僚表示，對極力捍衛參議院優勢的共和黨而言，特朗普確診消息曝光無疑是「致命一擊，一切都完了」，這是因為在他確診後，言行上仍然繼續輕忽這傳染病風險，讓鎂光燈焦點重新轉向美國這場已造成超過21萬人喪生的公共衞生危機。

這名幕僚認為，大選後共和黨在參議院「可能會失去相當多席次」。他說：「若（民主黨總統候選人）拜登如同我所預想般大勝，我認為甚至可能會丟掉9或10席」。

本周公布的民調顯示，民主黨候選人在亞利桑那州、北卡羅來納州，以及所有攸關誰勝選的決戰州（battleground state）都保持領先。而特朗普的盟友南卡羅來納州聯邦參議員格雷厄姆（Lindsey Graham），也被分析師列入選情告急共和黨人名單。