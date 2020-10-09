新冠肺炎：對白宮無信心　華盛頓市政府籲曾到玫瑰園人士檢測

美國首都華盛頓的衞生部周四（8日）發出公開信，呼籲所有曾出席9月26日白宮玫瑰園活動的白宮職員和其他人士，接受新冠肺炎病毒測試並求醫。這罕有舉動，顯示衞生部對白宮醫療小組自行追蹤接觸者缺乏信心。

總統特朗普當日在玫瑰園正式提名聯邦第七巡迴上訴法院女法官巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官，填補離世大法官金斯柏格的遺缺。之後包括特朗普、多名白宮高級官員及兩名參議員先後確診。

9名來自馬里蘭州和維珍尼亞州衞生部的官員也有參與聯署。信中指出，根據衞生部門所知，已進行的追蹤緊密接觸者的行動仍有限，可能仍有白宮職員及附近居民被感染，呼籲所有白宮職員和曾出席26日活動的人士，以及曾經與他們接觸的人，與當地衞生部聯絡尋求指引及查詢，以評估是否須要隔離。

華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）的政府，以往一直採取不干預的態度，表示相信白宮醫療團隊能夠做好追蹤和跟進工作；但本周較早前鮑澤表示，屢次嘗試聯絡白宮詢問玫瑰園集體感染的事情時，都會獲得「非常草率」的回應，因此她相信有需要採取行動。