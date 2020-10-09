FBI搗破綁架密歇根州州長陰謀　逮捕13人

美國聯邦調查局（FBI）搗破一個密謀綁架密歇根州州長、襲擊州議會大樓甚至發動內戰的陰謀，逮捕了兩個組織共13人，其中包括與一個民兵組織有關聯的7名男子。

根據FBI周四今天公布的書面陳述，有關組織策劃在11月3日美國總統選舉前，綁架民主黨籍的密歇根州長惠特默（Gretchen Whitmer）。密歇根州西區聯邦檢察官柏奇（Andrew Birge）表示，FBI透過社交媒群組發覺，一個由6人組成的團體，正在討論「暴力推翻」密歇根州政府，當局藉由這個組織內部的機密消息來源，進行長達數月的調查。

聯邦調查局表示，該團體成員福克斯（Adam Fox）說，他需要200人衝進蘭辛（Lansing）的州議會大樓，劫持包括州長惠特默在內的人質。福克斯表示，他想以「叛國罪」審判惠特默，並將在大選之前執行該計畫。FBI說，此團夥後來改以惠特默的度假屋為目標，計劃在本周購買爆炸品，故進行放蛇行動，破解他們的加密通訊記錄，並搗破其計劃。這6人若因試圖綁架惠特默被定罪的話，可能被判終生監禁。

在同一個記者會上，密歇根州檢察長內塞爾（Dana Nessel）說，她的辦公室對隸屬於民兵組織「狼獾守護者」（Wolverine Watchmen）的7名男子另外提出指控，稱這些人涉嫌共謀綁架惠特默、宣揚暴力企圖發動內戰，參與襲擊州議會的策劃及訓練，違反密歇根州的反恐法。內塞爾沒有提供該組織的更多資料。

惠特默今年4月簽署行政命令，要密歇根州封城抗疫，數以千計民眾因而到州政府外示威抗議。示威者以極右派居民為主，有人甚至揚言吊死她。當時，總統特朗普表態支持示威，在Twitter發文指要「解放密歇根州（LIBERATE MICHIGAN）」。惠特默周四在記者會上，指摘特朗普不但在處理疫情上否定科學、煽動憤怒、安撫散布恐懼和仇恨的人，還重提他在總統候選人辦論上不但拒絕譴責白人至上主義者，還叫極右組織候命的事。民主黨總統候選人拜登同日也表示，認為特朗普「解放密歇根州」的貼文，可能慫恿了該個綁架惠特默的圖謀。