特朗普染疫：料被陣亡美軍家屬傳染　「他們在我面前一吋」

美國特朗普總統周四（8日）受訪時表示，估計自己是從陣亡美軍家屬感染到新冠肺炎，因為家屬在表揚儀式中與他站得太近，「有時候，他們貼近到我面前一吋」。

特朗普霍士新聞主播巴爾蒂羅莫（Maria Bartiromo）電話訪問時表示，獲頒「金星」獎章的陣亡美軍家屬大概就是把病毒傳染給他的人。他指自己不願取消9月27日接見這些家屬的安排，又稱在該場合上有時候會一批批地接見家屬。

特朗普說：「家屬們來的時候，都會訴說有關他們兒子、女兒或父親的事情，他們都靠過來，跟我說他們的故事......他們會說：『總統先生，我兒子做了這個又做了那個，他還奮不顧身搶救同袍』，不然就是說：『總統先生，他殉職了，不過他救了他的朋友，他很英勇』。」

特朗普又說當家屬講述陣亡官兵事迹的時候，並不能對他們說「退後一點，站在100呎之外」，也不能退後，告訴他們「保持12呎距離，講話的時候站在12呎之外」。他又指某些家屬「有時候，貼近到我面前一吋」，「想要擁抱我，想要親我，他們真的有這麼做，坦白說，我不會叫他們走開，我不會這麼做的。」

《紐約時報》估計，特朗普留院3日的費用超過10萬美元（約78萬港元），由聯邦政府代為支付。有關貴用主要為檢測費用，以及超過4萬美元（約31.2萬港元）的直升機接送費用。