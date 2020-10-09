質疑特朗普健康　佩洛西擬引憲法修正案解除其總統職務

美國民主黨籍的眾議院議長佩洛西，質疑特朗普目前的健康狀況是否仍然勝任總統一職，周四（8日）宣佈將提出法案成立委員會，讓國會可引用憲法第25修正案，解除特朗普的總統職務。

現時距離11月3日大選不足4數星期，佩洛西指出，特朗普在確診新冠肺炎後，須透露更多自己健康情況的細節，美國民眾有需要確鑿地知道他何時染疫。她指自己提出引用憲法第25修正案，將容許內閣或國會在總統無法履行職務時介入，她將會在周五（9日）詳述法案以供審議。

對於佩洛西的提案，特朗普迅速在Twitter上回應說：「瘋狂的佩洛西才是需要接受觀察的人，他們說她瘋狂真的沒錯！」

特朗普的政敵討論引用憲法第25修正案的可能已有一段時間，但直至特朗普近日染疫、並臨近大選日才提出。國會目前並非立法的會期，不太可能認真討論法案，亦不太可能進行投票。然而，提出法案可作為質疑特朗普健康的政治工具。

至於特朗普早前中止抗疫紓困案的談判，佩洛西稱民主黨仍將紓困案「放在桌上」，她的公辦公室已經與財長姆紐欽重啟對話。