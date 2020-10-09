涉非法游說華府對劉特佐撤控及遣返郭文貴　特朗普金主被控

美國司法部周四（8日）起訴總統特朗普金主、共和黨全國委員會前副財政主席布羅伊迪（Elliot Broidy），指控他涉嫌收取900萬美元（約7020萬港元）牽線游說特朗普政府對捲入一馬洗錢案的馬來西亞富商劉特佐撤控。控罪書亦提到布羅伊迪與同案兩人，跟中國一名部長級官員見面，同意由布羅伊迪等人游說華府遣返流亡美國的內地商人郭文貴。

司法部向首都華盛頓地區法院入稟，起訴劉特佐違反《外國代理人註冊法》，涉於2017年收取一名外國公民900萬美元，做中間人安排特朗普及時任馬來西亞首相納吉布打哥爾夫球，最終無成事，二人同年9月在白宮會面。控罪書指，布羅伊迪是代表劉特佐游說特朗普政府撤控，若成事可獲7500萬美元（約5.85億港元）報酬。

同樣捲入此案的布羅伊迪生意夥伴戴維斯（Nickie Lun Davis）及司法部官員希金博特姆（George Higginbotham）早前已向法院承認協助外國勢力非法游說，企圖阻止華府繼續調查馬來西亞一馬發展公司。

案情指，布羅伊迪涉與戴維斯及另一名沒有公開身份的人士「人物A」，試圖安排納吉布於2017年9月與特朗普見面，提出對劉特佐撤控要求，最終事敗。美媒指「人物A」指的應是美國饒舌歌手米歇爾（Pras Michel）。

起訴書亦指控布羅伊迪、戴維斯及人物A曾與中國部長級官員會面，同意由布羅伊迪在戴維斯及人物A協助下，游說華府遣返一名持旅遊簽證入境美國的內地富商，但行動失敗。起訴書沒有公開內地富商身份，但美媒指案情與郭文貴情況相符。