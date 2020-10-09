特朗普稱一旦連任　將再向中國貨加徵關稅

美國總統特朗普確診新冠肺炎後，加大火力譴責中國。他染疫後周四（8日）首次接受傳媒訪問，再次指摘中國要對美國的疫情負責，並聲言自己一旦連任，會再一次向中國貨加徵關稅，指此舉迫使中國在貿易上作出讓步，令美國農民得益。

特朗普接受霍士商業頻道訪問時明言：「我將會對中國再加徵關稅。」他指此策略為美國帶來數以億計美元的利益，稱：「我把所有錢給了農民，仍剩下數百億美元，將歸入財政部的庫房。」他又指，約兩周前錄得中國對美國大豆及玉米破紀錄的採購量，稱這是他對華採取進取策略獲得成效的證明，「他們想繼續取悅我，因為他們知道我一觸即發」。

特朗普重申，中國要對美國的新冠肺炎疫情負責，稱：「我對他們感到厭倦，我們發生的每一件事、那個疾病、中國病毒，都是因為他們。這不是第一次了。」有評論指出，染疫的經歷勢令特朗普對中國更加憤怒，或針對中國採取更嚴厲措施。

蘭德公司國際防務研究資深分析員希斯（Timothy Heath）亦認為，染疫或令特朗普對華立場更強硬，加強批評中國散播新冠病毒，以轉移民眾質疑他處理疫情方式的注意力，但不太可能會在大選前大幅度調整政策。希斯又指，若特朗普成功連任，便可能採取新舉措，包括重新開始解決與中國的貿易問題，加強打壓中國獲取美國技術等。

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