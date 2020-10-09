660萬選民提早投票　比上屆同期增10倍或創新高

美國部分州分早前開始提早投票，受新冠肺炎疫情影響，料今屆的郵寄選票亦會大增。美媒周四（8日）報道，美國選舉資訊網站「美國選舉計劃」（United States Elections Project）最新數據顯示，離大選不足4周已有超過660萬名選民提早投票，比2016年同期人數多10倍以上，意味今年大選的投票人數或創新高。

數據計算其中34個設提早投票的州分，以及華盛頓特區的投票情況，負責計劃的佛羅里達大學教授麥克唐納（Michael McDonald）表示，從未見過這麼多選民在選舉前投票。過往提早投票在開始時最為踴躍，人數之後會回落，至選舉日前再飆升，但今年某些州份提早投票的人數持續上升。他預計今年投票率有望打破1908年紀錄，佔全國合資格選民的65%，達到1.5億人。

麥克唐納指出，這種轉變是由於許多州份為保障選民可在疫情下安全投票，設立提前投票和郵寄投票方式所致，也有選民早已定下投票意向。此外，特朗普指郵寄投票會導致大規模舞弊現象，導致共和黨支持者降低對郵寄投票的興趣。

有調查顯示，全美國有5%的民主黨人表示已投票，約58％的民主黨人計劃提前投票，而共和黨人只有2%已投票，40%的共和黨人計劃提前投票。