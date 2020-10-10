美航母入印度洋　與巡航導彈潛艇制華

中印邊境局勢仍然緊張，有傳兩國下周一（12日）舉行新一輪軍長級會談之際，美國海軍航空母艦列根號周五（9日）駛入印度洋；加上日前罕有公開巡航導彈核潛艇喬治亞號，現身戰略要地迪戈加西亞島，被指是聲援印度及制衡中國。

根據船隻自動識別系統的資料，美軍航空母艦列根號、神盾巡洋艦安堤坦號、神盾驅逐艦海爾賽號及補給艦卡爾‧布拉希爾號，先後經馬六甲海峽由南海駛入印度洋。此外，列根號周三（7日）在南海期間，飛行甲板及機庫舉行演習，模擬艦上出現大型傷亡情況，以改善船員在損害管制及急救方面的熟練程度。

與此同時，美軍周一（5日）公開上月25日拍攝的照片，表示巡航導彈核潛艇喬治亞號停靠印度洋迪戈加西亞島的海軍支援設施調換船員。它由戰略核潛艇改裝而成，由原本搭載24枚配備核彈頭的潛射彈道導彈，改為裝載154枚戰斧對地攻擊巡航導彈，以及最多容納66名特種作戰人員，而美軍現時有4艘同款潛艇。

戰略重心轉移至印太地區後，美軍加強在印度洋的部署，今年8月11日在迪戈加西亞島部署3架B2A隱形戰略轟炸機，連同西太平洋關島安德森空軍基地的B1B超音速轟炸機，對中國形成左右夾擊之勢；現時上述轟炸機已返回美國本土。