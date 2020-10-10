特朗普染疫：停藥8小時　周六白宮演說邀2000賓客

感染新冠肺炎的美國總統特朗普繼續在白宮隔離，他周六（10日）將於白宮南草坪的露台發表演說，已邀請2000名支持者到場觀看。特朗普周五（9日）表示，相信自己就快可以解除隔離，又指自己已停藥。他同日再接受新冠肺炎複檢結果，目前尚未有公布。

美媒引述消息指，白宮要求參加特朗普演說的人士必須戴口罩、量體溫及填寫健康申報表，反映特朗普幕僚憂慮集會或散播病毒。特朗普則十分希望重啟競選活動，他在本周多次以電話訪問形式宣傳，代替親自外出造勢。他原本有意於周六中午參與一場保守派線上集會，但其幕僚表示困難，須視乎其當時身體狀況。

特朗普周五受訪透露自己的康復進度，稱自己已經停藥，相信病毒量降至最低或近乎零，感覺良好，預期自己在未來2至4個月或更長時間免疫。他又指，不確定自己如何受感染，強調早前入住馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院時無呼吸困難。

白宮上月26日的最高法院大法官提名記者會，至今有11名參加者染疫，包括特朗普伉儷等人。衞生研究院過敏症及傳染病研究所主任福奇周五形容活動是「超級播毒活動」，稱數據已說明一切，當日有一個超級播毒者，而且很多人無戴口罩擠在一起。

此前，特朗普接受霍士新聞訪問，批評民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗，又表示對國務卿蓬佩奧及司法部長巴爾、聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷，警告巴爾若不起訴奧巴馬政府滲透他上屆競選工程將遺臭萬年，又斥蓬佩奧未公開他上屆競選對手希拉妮的「電郵門」黑材料。