俄亥俄州5萬張缺席選票出錯　特朗普轟失控

美國今屆大選受新冠肺炎疫情影響，料郵寄選票激增。俄亥俄州富蘭克林縣選舉委員會周五（9日）表示，縣內有近5萬名選民收到錯誤的缺席投票選票，承諾於72小時內寄回正確選票。總統特朗普同日在Twitter評論事件，形容情況失控，是受操縱的選舉。

富蘭克林縣選委會發現寄出的近24萬份缺席選票中，有近5萬份有錯，部分是錯國會選舉資訊，有的是資料正確但寄錯選區。該縣有88萬名登記選民，出錯的選票佔約6%，可能是有人於上周六（3日）改動過把選票放入信封的機器導致出錯。

選委會正重新印製及分發選票，會向受影響選民寄送明信片交代情況，以及列明往後的投票選項。當局亦進行多項檢查，確保選民不會重覆投票。面對特朗普的指摘，選委會承認犯了嚴重錯誤，已努力修正，強調委員會是中立，選舉亦公平，會點算所有選票。

另外，德州共和黨籍州長艾博特日前下令關閉州內數十個郵寄選票回收點，無論地區大小僅能有一處回收點。聯邦法官周五頒布禁制令，限制執行減少郵寄投票回收點的命令，指做法不符公眾利益，可能違反基本投票權，混淆選民及限制他們投票。