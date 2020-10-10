軍犬專用AR護目鏡　冀遠距離發任務指令

美國陸軍研究實驗室早前和西雅圖一間科技公司合作，研發專門給軍犬的擴增實境（AR）護目鏡。軍人有望在實戰時，毋須與犬隻共同執行任務，只要發出遠距離指令，牠們就能協助救援、偵察潛在危險和爆炸品。

在一般情況下，軍犬需要人類在旁指揮，才能執行前導式偵察任務，包括搜索爆炸物或其他潛在危險。按照目前指揮模式，士兵利用手勢、動作、聲音或雷射筆指示軍犬，而人員則須靠近犬隻才能工作。另外，軍犬亦可佩戴接收聲音的裝置，再由人員指揮，但指令有可能會混淆。

軍方表示，如果AR護目鏡能廣泛運用的話，士兵毋須再近距離指揮軍犬。牠們戴上這個裝置後可以看見視覺指示器，經過訓練後能夠追隨指示器前往某個特定地點或位置。同時，護目鏡亦能傳送軍犬眼前的實時畫面，人員則隨時下達後續指令。

陸軍研究實驗室的斯蒂芬·李（Stephen Lee）表示，AR技術對軍犬發揮不同作用，美軍負責軍犬訓練的部門認為AR技術非常具有潛力。該科技公司始創人佩珀（AJ Peper）表示，目前項目只是初步研究階段，但結果非常正面。